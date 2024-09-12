Польське метро визнано одним з найкращих в Європі

Оцінювали такі показники, як: мережеве покриття, думки пасажирів, кількість користувачів. Трійка найкращих: Осло, Софія, Афіни.
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