12 сентября 2024, 10:15

Польське метро визнано одним з найкращих в Європі

Оцінювали такі показники, як: мережеве покриття, думки пасажирів, кількість користувачів. Трійка найкращих: Осло, Софія, Афіни.


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