Повне сонячне затемнення в Іспанії: де його буде видно найкраще

27 июля 2026, 8:15

12 серпня 2026 року Іспанія стане одним із найкращих місць у світі для спостереження повного сонячного затемнення.

Це перше таке явище на материковій частині країни за понад 100 років.

▪️Повне затемнення можна буде побачити в Галісії, Астурії, Кантабрії, Країні Басків, Леоні, Сарагосі, Валенсії та на Пальма-де-Майорці.▪️Затемнення триватиме приблизно з 20:30 до 20:35, тому найкраще обирати місця з відкритим видом на західний горизонт.Дивитися на Сонце можна лише через спеціальні окуляри зі стандартом ISO 12312-2. Без них спостереження небезпечне для зору.