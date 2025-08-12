ГлавнаяНовости
12 августа 2025, 13:45

У ніч з вівторка на середу в небі буде видно метеорний потік Персеїди

Астрономи обіцяють до 100 метеорів на годину, якщо небо буде ясним. 

Щоб побачити це красиве явище, найкраще від’їхати подалі від міських вогнів, тоді зорепад буде видно у всій красі.


