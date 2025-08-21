ГлавнаяНовости
21 августа 2025, 14:45

"Чорний Місяць" з'явиться на небі 22 серпня

Це рідкісне явище, коли супутник повністю ховається в тіні між Землею і Сонцем. Така подія трапляється раз на 33 місяці і часто асоціюється з похмурими пророцтвами та апокаліптичними знаменнями.


