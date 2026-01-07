Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти

7 января 2026, 11:45

После того как президент США Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тарифами, компания Reliance Industries заявила, что не ожидает поставок российской нефти в январе.

"За последние примерно три недели нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре не принимал никаких партий российской нефти и не ожидает поставок российской нефти в январе", - сказано в заявлении компании в Х.Как сообщает Reuters, по итогам прошлого года компания Reliance Industries стала основным индийским покупателем российской нефти. На фоне отказа от сырья из РФ импорт может упасть до минимальных уровней за последние годы.