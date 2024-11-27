27 ноября 2024, 13:15

Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины

После того как избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 10-процентные тарифы на весь китайский импорт, в посольстве Китая в Вашингтоне отметили, что это не принесет пользы США или Китаю, пишет Reuters.



"Что касается вопроса о пошлинах США в отношении Китая, то Китай считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным по своей природе. Никто не победит в торговой войне или войне тарифов", — говорится в заявлении посольства.



Трамп заявил, что будет вводить тарифы до тех пор, пока Китай не остановит поток нелегальных наркотиков, в частности фентанила, в Соединенные Штаты. Но в посольстве отметили, что Китай предпринял шаги по борьбе с наркотрафиком после того, как в прошлом году было достигнуто соглашение между президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

