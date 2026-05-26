Китай отменил пошлины на большую часть африканского импорта

Китай отменил пошлины на все товары из 53 из 54 африканских стран с 1 мая, в то время как США стремятся ввести новые импортные пошлины в рамках политики протекционизма, проводимой президентом страны Трампом.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Исключением является Эсватини, поскольку оно поддерживает официальные дипломатические отношения с Тайванем.«На фоне более непоследовательной и прагматичной позиции, которая характеризовала Вашингтон в последние годы, это решение Пекина весьма дальновидно», - отмечается в статье.Ранее ряд ведущих экономик Африки заявили, что будут искать новые рынки сбыта для части своей продукции, предназначенной для США, после того, как администрация Трампа год назад ввела ответные пошлины — в какой-то момент ставки достигали 30% для ведущей экономики Африки, ЮАР, и превышали 40% для некоторых других африканских стран.