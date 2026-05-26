Казахстан и Китай могут сотрудничать в космической сфере

Казахстан и Китай могут обсудить сотрудничество в области совместных полетов космонавтов и последующих научных экспериментов.

Об этом заявил Главный инженер управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Чжоу Яцян.

По его словам, в повестку двустороннего взаимодействия могут быть включены вопросы реализации совместных пилотируемых миссий и проведения комплексных научных исследований на орбите.Это заявление прозвучало на фоне объявления китайской стороной даты запуска космической миссии «Шэньчжоу-23», которая состоится 24 мая. В ходе нее экипаж реализует более 100 научных и прикладных проектов. Программа исследований включает эксперименты с искусственными эмбрионами, редкоземельными сплавами и аккумуляторами нового поколения.