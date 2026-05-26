OnlyFans зламали хакери

26 мая 2026, 10:15

На одному з популярних хакерських форумів виставили на продаж масштабну базу даних, яка нібито містить інформацію про 350 мільйонів користувачів та авторів платформи OnlyFans.

За словами автора, який просить за всю базу 76 000 доларів, викрадений масив містить мільйони рядків детальної інформації:реальні імена користувачів та їхні логіни;адреси електронної пошти;дати реєстрації на платформі;внутрішню статистику акаунтів (кількість підписників; завантажених фото/відео та отриманих лайків);дані банківських карток.