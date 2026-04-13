Кібер-альянс: СБУ, ФБР та спецслужби ЄС об'єднують зусилля

13 апреля 2026, 10:15

Експерти відзначають суттєвий прорив у сфері кібербезпеки після успішного розгрому хакерських мереж Росії.

«СБУ стала ключовим гравцем у глобальній кібербезпеці, діючи на рівних із міжнародними партнерами. Це не просто співпраця, а співлідерство в операціях. СБУ, під керівництвом Євгенія Хмари, перетворилася з національного органу безпеки на міжнародного гравця. Україна тепер не лише обороняється, але й встановлює правила у сфері глобальної цифрової безпеки», — заявляє політолог Олексій Курпас.

Раніше стало відомо, що Кібердепартамент СБУ разом із ФБР та європейськими партнерами викрив масштабну мережу російських хакерів, які отримували дані шляхом злому роутерів по всьому світу, включаючи Україну.