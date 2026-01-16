"Герань-5": реактивний "дрон-калібр" з іранським корінням

16 января 2026, 9:15

РФ намагається продати «Герань-5» як власний прорив у реактивних БпЛА, але по суті це перефарбований іранський Karrar та дороблений навчальний цільовий дрон Dan-M.



На ілюстраціях це видно буквально: зверху — Karrar, знизу — «Герань-5», силует, схема повітрозабірника й оперення відрізняються мінімально. Як завжди, кацап не придумав нічого свого — просто купив або скопіював.

За службовими даними й відкритими витоками, «Герань-5» — реактивний БпЛА довжиною близько 6 м і розмахом крила 5,5 м, із турбореактивним двигуном Telefly, 12-канальною супутниковою навігацією «Комета», трекером на базі Raspberry та 3G/4G-модемами. Бойова частина — орієнтовно 90 кг, заявлена дальність — до 1000 км. Філософія проста: зробити «Shahed на стероїдах» — швидший (до сотень км/год), важчий і менш уразливий до ППО, але при цьому значно дешевший за повноцінну крилату ракету.



Ланцюжок запозичень тут показовий. Іранський Karrar сам по собі походить від американських цільових дронів MQM-107 і Skua; росіяни ж раніше вже перетворили власний цільовий Dan-M на дешевий ударний засіб, запускаючи його з Ми-8. «Герань-5» — логічний наступний крок: замість навчання ППО — масовані удари по заздалегідь відомих координатах.



Окремий шар — повітряний запуск. Службові матеріали пропонують вішати «Герань-4/5» під Су-25 через АКУ-58: це додає до сотні кілометрів дальності, скорочує час підльоту й дозволяє атакувати поза оптимальними зонами ППО. У фантазіях авторів той самий Су-25 ще й несе пару Р-73, формально «прикриваючи» себе від авіації. Насправді літак усе одно мусить підходити до лінії фронту, стає легкою ціллю для винищувачів і ЗРК.

«Герань-5» — це не революція, а спроба РФ закрити дефіцит високоточної зброї класом «дешева реактивна КР другого сорту», максимально уніфікованою з Shahed-лінійкою й іранськими напрацюваннями. Швидкість і дальність зростають, але разом із ними зростають шум, ІЧ-слідження й вартість.