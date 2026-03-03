В совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца говорится, что они создали ядерную группу, которая будет служить двусторонней платформой для диалога и координации стратегического сотрудничества.
Это включает консультации по оптимальному сочетанию конвенциональных мощностей, противоракетной обороны и французского ядерного потенциала. Кроме того, уже в этом году страны обязались принять конкретные меры, включая участие Германии во французских ядерных учениях.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
США вперше застосували проти Ірану нову ракету PrSM
- Технологии | Сегодня, 13:45
В Иране был атакован ядерный объект
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Катар остановил добычу газа на объектах из-за угрозы атак Ирана
- Технологии | Сегодня, 12:45
Италия готова направить в зону Персидского залива систему ПВО Samp-T
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Украина получила первый транш от МВФ – $1,5 млрд
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Дубай теряет около $1 миллиона каждую минуту простоя своего аэропорта, — NDTV
- Интернет | Сегодня, 11:15
TikTok і Reels шкодять мозку, — WP
- Технологии | Сегодня, 10:45
Amazon подтвердила прямое попадание дронов в свои дата-центры
- Технологии | Сегодня, 10:15
Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам
Последние материалы
- Интервью | Вчера, 13:37
Юліан Зарембовський: "Px8 S2 - кращі навушники Bowers & Wilkins"
- Обзоры | Позавчера, 16:24
Cablexpert A-CF-COMBO15-01 - металева док-станція для 15 підключень одночасно
- Обзоры | 7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
- Обзоры | 7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
- Обзоры | 6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
США вперше застосували проти Ірану нову ракету PrSM 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
В Иране был атакован ядерный объект 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Катар остановил добычу газа на объектах из-за угрозы атак Ирана 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Италия готова направить в зону Персидского залива систему ПВО Samp-T 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Украина получила первый транш от МВФ – $1,5 млрд 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Дубай теряет около $1 миллиона каждую минуту простоя своего аэропорта, — NDTV 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:15
TikTok і Reels шкодять мозку, — WP 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Amazon подтвердила прямое попадание дронов в свои дата-центры 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам 0.00