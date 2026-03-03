3 марта 2026, 10:15

Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам

В совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца говорится, что они создали ядерную группу, которая будет служить двусторонней платформой для диалога и координации стратегического сотрудничества.



Это включает консультации по оптимальному сочетанию конвенциональных мощностей, противоракетной обороны и французского ядерного потенциала. Кроме того, уже в этом году страны обязались принять конкретные меры, включая участие Германии во французских ядерных учениях.

