Макрон: Арест Дурова — не политическое решение

27 августа 2024, 10:45

"Я видел ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция глубоко привержена свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так будет и дальше. В государстве, где правит верховенство права, свободы поддерживаются в рамках закона, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защищать граждан и уважать их основные права. Судебная система, полностью независимая, должна обеспечивать соблюдение закона. Арест председателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи", — написал Эммануэль Макрон.