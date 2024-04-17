Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Основатель Telegram давно не появлялся на публике. В марте этого года вышло первое за несколько лет интервью изданию Financial Times.
Оно было в текстовом формате. Вскоре выйдет еще одно, но уже в видеоформате.
"Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал 3-часовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором. Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории, — сообщил Павел Дуров.