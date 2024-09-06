Дуров впервые прокомментировал свое задержание

6 сентября 2024, 12:45

Основатель Telegram Дуров в своем ТГ-канале впервые прокомментировал задержание во Франции.

По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции 4 дня. Претензии французских властей он назвал «удивительными», отметив, что мессенджер cоблюдает законы, имеет представителя в ЕС, который отвечает на запросы, а у Парижа есть «множество способов» связаться лично с Дуровым.По его словам, если страна недовольна интернет-сервисом, то устоявшейся практикой является иск против сервиса, а не обвинение гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами.