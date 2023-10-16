Основатель Telegram объяснил почему не стал удалять канал ХАМАСа

16 октября 2023, 8:45

Основатель платформы Дуров пояснил это тем, что такой шаг «рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию».

Модераторы и инструменты искусственного интеллекта ежедневно удаляют «миллионы явно вредоносного контента» с платформы, однако в случаях, связанных с войной, решение подобных проблем не всегда очевидно, считает он.По его словам, на этой неделе ХАМАС перед тем, как начать ракетный обстрел Ашкелона на юге Израиля, в своем канале предупредил мирных жителей о необходимости покинуть атакуемый район. «Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?» - задался вопросом Дуров.