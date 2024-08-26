Чиновникам РФ поручено удалить переписки в Telegram

26 августа 2024, 14:45

После задержания основателя Telegram Дурова во Франции сотрудникам и чиновникам администрации президента РФ, правительства, Минобороны и других силовых ведомств поручили удалить служебные переписки на этой платформе.

Об этом сообщает ТГ-канал Baza, со ссылкой на свои источники. При этом, «часть опрошенных Базой чиновников заявили, что им указания об удалении переписок не приходили», но ожидают этого 26-27 августа.Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу.

Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что он способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.