Telegram не будет сканировать личные сообщения пользователей

13 июля 2026, 10:45

Основатель Telegram Дуров заявил, что мессенджер не станет сканировать личные сообщения пользователей после голосования в Европарламенте по вопросу правил выявления материалов о сексуальном насилии над детьми.

«Telegram не будет сканировать ваши личные сообщения, какие бы приемы банановых республик ни использовал ЕС», - написал Дуров в своем X-аккаунте.Поводом стало голосование по временному исключению из европейских правил конфиденциальности, позволяющему коммуникационным сервисам добровольно проверять переписку для выявления материалов о сексуальном насилии над детьми и попыток вовлечения несовершеннолетних в подобное общение.