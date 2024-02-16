В Telegram утверждают, что мессенджер "безопасен для украинцев"

16 февраля 2024, 8:15

Представитель Telegram Реми Вонг заявил в письме к LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

"Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из россии еще до выхода Telegram за защиту данных украинцев [во время Евромайдана]. Telegram является и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире", — говорится в письме представителя мессенджера.



LIGA.net вместе с тем указал на неточности: приложение Telegram вышло на Anroid и IOS еще в августе 2013-го — почти за полгода до эмиграции основателя Telegram Павла Дурова из рф и до начала Евромайдана.



