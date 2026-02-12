Блокировка Telegram может повлиять на работу российской ПВО

12 февраля 2026, 9:15

Ограничения в работе мессенджера Telegram могут отразиться на эффективности российского ПВО, задействованных в отражении атак дронов.

Об этом сообщают провоенные Telegram-каналы, а также военные аналитики, опрошенные «Агентством».

По их данным, Telegram использовался как основной канал связи для мобильных групп ПВО, которые занимаются защитой тыловых регионов от украинских дронов дальнего радиуса действия. В условиях возможного замедления работы сервиса координация между подразделениями может осложниться.Ранее основатель Telegram Дуров заявил, что российские власти ограничивают доступ к мессенджеру, стремясь перевести пользователей на контролируемую государством платформу. По его словам, это связано с вопросами цензуры и контроля за коммуникациями.Пресс-секретарь президента РФ Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о возможном затруднении работы российских военных нужно адресовать в Минобороны. При этом он добавил, что «сложно и даже невозможно представить», что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера.10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил намерение поэтапно замедлять работу Telegram. В ведомстве заявили, что меры связаны с нарушением российского законодательства и направлены на обеспечение безопасности граждан. 11 февраля суд в Москве оштрафовал Telegram на $140.000.