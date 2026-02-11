День безпечного Інтернету: 5 порад для безпечного та ефективного навчання

11 февраля 2026, 17:45

Сьогодні люди все частіше зазначають, що їхньою головною мотивацією для використання штучного інтелекту стають не розваги, а саме навчання.

Підлітки особливо захоплені новими цифровими інструментами, які допомагають їм творити та вчитися. Проте вони не хочуть залишатися з цими технологіями сам на сам — молодь потребує настанов, балансу та підтримки, щоб безпечно опановувати нові горизонти знань.



До Дня безпечного Інтернету ми підготували п'ять рекомендацій про те, як учні, батьки та освітяни можуть об’єднати зусилля, щоб зробити навчання в мережі максимально захищеним та результативним.



Підтримуйте навчання за допомогою розумних меж між онлайном та офлайном



Вчасно зробити перерву так само важливо, як і повністю зосередитися на процесі пізнання. Для захисту дітей такі функції, як Безпечний пошук, увімкнені за замовчуванням. А за допомогою Family Link легко встановити розумні межі: керувати часом використання екрана, перевіряти нові застосунки, налаштовувати фільтри контенту та параметри приватності. А щоб навчання було продуктивним і без зайвих відволікань, режим «Час навчання» допоможе обмежити функції пристрою саме тоді, коли дитина в школі або робить уроки.



Розвивайте критичне мислення в епоху ШІ



Незалежно від предмета — чи то історія, чи то програмування — важливо розуміти не лише «що», а й «чому». Функція «Поглиблене навчання» (Guided Learning) у Gemini допомагає учням розв'язувати складні задачі крок за кроком, стимулюючи саме критичний аналіз, а не просто пошук готових відповідей. Наразі майже три чверті людей використовують ШІ в освітніх цілях, а більшість вчителів переконані, що ШІ допоможе учням досягати кращих результатів.



Допоможіть підліткам розпізнавати ШІ-контент та оцінювати інформацію



З розвитком складних ШІ-інструментів сьогодні як ніколи важливо розуміти джерело і контекст контенту, який ми бачимо. Щоб допомогти учням критично оцінювати інформацію, ми рекомендуємо перевірений метод «SIFT»: Stop (Зупинись), Investigate (Досліди джерело), Find (Знайди краще висвітлення) та Trace (Відстеж першоджерело тверджень). Функція «Про це зображення» у Пошуку підкаже контекст знайдених в мережі картинок, а цифрові водяні знаки SynthID допомагають ідентифікувати, якщо зображення, аудіо чи відео створені штучним інтелектом від Google.



Залучайте батьків та опікунів



Батькам можуть залишатися в курсі справ, вивчаючи платформи, якими користуються їхні діти, та спільно розробляючи сімейні правила — чи то для навчання, чи то для спілкування або іншої активності. Наприклад, контрольовані облікові записи YouTube для підлітків розроблені так, щоб поважати їхню самостійність, але при цьому дозволяти батькам бути в курсі подій (бачити кількість завантажень, підписок та коментарів). Крім того, цього року ми впровадили принципи якості, які допомагають підліткам швидше знаходити на YouTube корисний та безпечний контент, що відповідає їхньому віку.



Покращуйте цифрову громадянську відповідальність



Онлайн-світ — це глобальна спільнота, де культура поведінки важлива не менше, ніж у школі. Оскільки проблема кібербулінгу залишається гострою, навчання основам цифрового громадянства є критично важливим. Платформа «Безпека дітей в Інтернеті» надає ресурси для вчителів та родин, допомагаючи молоді бути обачними, пильними, захищеними, ввічливими та сміливими в онлайн-просторі.



Доступ до знань — за умови правильного захисту — відкриває перед молоддю неймовірні горизонти для творчості та розвитку. Щоб отримати практичні інструменти та ресурси для безпечного дослідження цифрового ландшафту, ознайомтеся з нашим Посібником із безпеки в Інтернеті для всієї сім’ї на 2026 рік.



Google підтримує День безпечного Інтернету — ініціативу Європейської Комісії, яка об'єднує учасників з усього світу для створення більш безпечного та позитивного інтернет-простору. Цей день організовується в межах ініціативи Європейської Комісії "Кращий Інтернет для дітей" (Better Internet for Kids).