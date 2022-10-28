Як правильно налаштувати домашню мережу Wi-Fi, щоб вона була безпечною ?

28 октября 2022, 12:15

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.



Незахищена домашня мережа Wi-Fi – це не тільки ризик підключення сторонніх до вашого інтернету, а і потенційна загроза особистим даним внаслідок атак хакерів.



Щоб домашня мережа Wi-Fi була захищена, дотримуйтеся таких порад:

Обирайте роутер із найновішим протоколом безпеки WPA3. Надійні також маршрутизатори з WPA2. Перед покупкою перевіряйте, чи не було інформації про виявлені вразливості у програмному забезпеченні роутера.Обов’язково встановіть надійний логін та пароль для доступу в мережу. Держспецзв’язку вже розповідала про основні правила щодо паролів.Обов’язково встановіть надійний логін та пароль для доступу у панель керування роутером замість тих, що надає виробник. Зробіть це до того, як підключати роутер до інтернету.Вимкніть функцію WPS (Wi-Fi protected setup).Приховайте трансляцію імені мережі (Hidden SSID).Налаштуйте окрему гостьову мережу Wi-Fi для тимчасових користувачів, якщо ваш маршрутизатор підтримує таку функцію. Так ваші гості зможуть підключатися до мережі, проте не знатимуть вашого основного паролю і не зможуть отримати доступ до ваших даних.Якщо ваш маршрутизатор має вбудований брандмауер, тримайте його увімкненим.Вчасно оновлюйте програмне забезпечення для роутера (якщо є можливість, налаштуйте автоматичні оновлення). Слідкуйте за новинами щодо оновлень на офіційному сайті виробника. Якщо не впевнені, що можете встановити оновлення самостійно, звертайтесь до сервісних центрів.Слідкуйте, чи не застаріла модель вашого роутеру. Зазвичай виробники на своїх сайтах публікують переліки застарілих моделей, які не підтримують оновлення безпеки. За необхідності змініть маршрутизатор.Обмежте потужність сигналу роутера, щоб він був доступний лише у вашому помешканні.