Чи можна додатково захистити файли, які пересилають через пошту Gmail?

5 января 2023, 10:15

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.



Якщо вам потрібно переслати електронною поштою важливі файли і ви хочете додатково захистити інформацію, стане у пригоді конфіденційний режим Gmail. Він має певні переваги перед звичайними листами, проте не гарантує 100% безпеки.

Можливості конфіденційного режиму Gmail:Одержувач не зможе копіювати, вставляти, завантажувати, друкувати й пересилати іншим текст повідомлення та вкладені в нього файли. Але! Залишається можливість зробити фото або скріншот з екрану.Відправник може встановити строк доступу до листа: доба, тиждень, місяць, три місяці, п’ять років. Після закінчення цього терміну одержувач більше не зможе відкрити лист.Конфіденційний електронний лист можна надсилати не тільки на адреси Gmail, а і на адреси будь-яких інших поштових сервісів. Одержувач отримає відповідне повідомлення про отримання листа в конфіденційному режимі.Іноді, надсилаючи листи, ми просимо одержувачів видалити їх одразу після прочитання. Проте не можемо проконтролювати, чи було це зроблено. У випадку з конфіденційними листами Gmail відправник може закрити доступ до листа у будь-який час. Для цього потрібно зайти в папку Надіслані, відкрити лист і натиснути кнопку Заборонити доступ.Також Gmail пропонує можливість встановлювати код доступу до конфіденційного листа, який буде надісланий отримувачу в sms. Проте у переліку країн, на номери яких можуть надходити такі sms, поки України немає.Як увімкнути конфіденційний режим, надсилаючи листНа комп’ютері: Створіть новий лист – Натисніть на нижній панелі керування значок у вигляді замку з годинником – Зробіть усі потрібні налаштування.Android та iOS: Створіть новий лист – Натисніть значок “Ще” у вигляді трьох крапок у правому верхньому кутку – Натисніть Конфіденційний режим – Зробіть усі потрібні налаштування.