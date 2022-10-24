Як зашифрувати документи та файли?

24 октября 2022, 15:45

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.



На комп’ютері зберігаються кілька важливих файлів. Які налаштування можна зробити у Windows, щоб додатково захистити ці документи, чи можна їх зашифрувати!?

Найпростіший спосіб додатково захистити важливі файли від сторонніх – встановити пароль. Така можливість є для будь-яких документів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).На комп’ютерах з операційною системою Windows шлях такий: Файл > Відомості>Захист документа > Шифрування паролем.Після цього потрібно ввести пароль, а потім ще раз його підтвердити. Важливо! Якщо ви забудете пароль, відновити документ може бути складно – лише із застосуванням спеціальних програм. У будь-який час можна легко зняти пароль із документа. Для цього відкрийте його, натисніть Файл>Відомості>Захист документа. Після чого просто очистіть вікно з паролем.2Також у Windows є вбудований інструмент шифрування окремих файлів та папок – EFS. Він може стати у пригоді, якщо до вашого комп’ютера мають доступ кілька осіб.• Клікніть правою кнопкою мишки на потрібний документ або папку та натисніть Властивості.• У категорії Загальні натисніть кнопку Додатково.• Поставте «пташку» біля пункту Шифрувати вміст для захисту даних. Натисніть Ок, а потім Застосувати (якщо у папці зберігаються кілька документів, система запитає, шифрувати їх усі чи лише певний файл – оберіть потрібний варіант).Ще один спосіб захистити файли – додати їх у зашифрований архів із паролем.Також можна скористатися спеціальними програмами для шифрування файлів (наприклад, VeraCrypt).5Як варіант, можна також перенести важливі файли на спеціальну захищену флешку.