Документи, необхідні для виїзду за кордон на авто

13 октября 2025, 15:15

Перед подорожжю за кордон на власному автомобілі варто перевірити, чи маєте всі обов’язкові документи.

Згідно з даними Державної митної служби, водій повинен мати:

• паспорт і документи для виїзду з України та повернення назад;

• розпізнавальний знак країни реєстрації авто;

• водійське посвідчення національного або міжнародного зразка (залежно від вимог країни);

• поліс страхування цивільної відповідальності («Зелена карта»);

• державний номерний знак (індивідуальний діє лише в Україні);

• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

• сертифікат перевірки технічного стану авто (потрібен для в’їзду до Румунії та Молдови).



Перед поїздкою переконайтеся, що всі документи чинні та правильно оформлені — це допоможе уникнути затримок на кордоні.