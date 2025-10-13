Документи, необхідні для виїзду за кордон на авто

Перед подорожжю за кордон на власному автомобілі варто перевірити, чи маєте всі обов’язкові документи.
Згідно з даними Державної митної служби, водій повинен мати:
• паспорт і документи для виїзду з України та повернення назад;
• розпізнавальний знак країни реєстрації авто;
• водійське посвідчення національного або міжнародного зразка (залежно від вимог країни);
• поліс страхування цивільної відповідальності («Зелена карта»);
• державний номерний знак (індивідуальний діє лише в Україні);
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
• сертифікат перевірки технічного стану авто (потрібен для в’їзду до Румунії та Молдови).
Перед поїздкою переконайтеся, що всі документи чинні та правильно оформлені — це допоможе уникнути затримок на кордоні.