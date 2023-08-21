Чи можна використовувати mObywatel для перетину польського кордону?

21 августа 2023, 13:45

Президент Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким цифрова ID-картка прирівнюється до фізичної, але не для виїзду за кордон.

Аеропорт Лодзі нагадує про це, закликаючи пасажирів мати з собою відповідні документи для міжнародних подорожей. Деякі пасажири намагалися використовувати додаток mObywatel на прикордонному контролі, але він не дає права на перетин кордону.Пам'ятайте, що для подорожей за кордон потрібні офіційні документи. Хоча додаток mDowod може бути корисним на території Польщі, він не є дійсним за її межами.