Президент Польши обвинил Германию в нарушении обещаний по поставкам оружия

3 июня 2022, 11:45

Берлин пообещал Польше танки Leopard взамен тех, которые она передала Украине. Однако немецкое правительство не сдержало слова, заявил польский президент Анджей Дуда, пишет Die Welt.

«Правительство не сдержало этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы в этом. Мы предоставили Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа», — заявил Дуда.Президент подчеркнул, что, поскольку Польша передала Украине свои танки, то надеялась на поддержку НАТО, США и Германии.«Большую часть нашего танкового арсенала в Вооруженных силах Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то были бы очень счастливы», — сказал президент Польши.Также он заявил, что немецкое правительство делает слишком мало, чтобы помочь Украине.