Новые F-35 для Польши

6 февраля 2020, 11:15

Власти Польши заключили с США соглашение о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин с участием президента страны Анджея Дуды, премьер-министра республики Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

По данным Минобороны Польши, стоимость контракта составляет 4,6 млрд долларов. Цена одного самолета - 87 млн долларов. Соглашение предусматривает также обучение пилотов, поставку симуляторов, логистическую поддержку. Первые истребители будут поставлены республике в 2026 году. Обучение пилотов планируется начать на этих машинах на территории США в 2024 году.