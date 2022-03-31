Польша хочет отказаться от российского угля

Уже в апреле или мае Польша может отказаться от российского угля, сообщает премьер-министр Матеуш Моравецкий.
План отказа от угля был принят на совете министров Польши. По словам Моравецкого, Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.
В польском правительстве утверждают, что теперь страна будет закупать уголь в Австралии, ЮАР или Колумбии. Там он не должен быть дороже.
«Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее», — отметил премьер-министр.