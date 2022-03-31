Польша хочет отказаться от российского угля

31 марта 2022, 10:45

Уже в апреле или мае Польша может отказаться от российского угля, сообщает премьер-министр Матеуш Моравецкий.

План отказа от угля был принят на совете министров Польши. По словам Моравецкого, Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.В польском правительстве утверждают, что теперь страна будет закупать уголь в Австралии, ЮАР или Колумбии. Там он не должен быть дороже.«Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее», — отметил премьер-министр.