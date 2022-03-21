Польша хочет конфисковать российское имущество и активы в стране из-за войны

21 марта 2022, 9:15

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«У нас нет российских яхт. Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны забрать. Во всяком случае наша коалиция выступает решительно за это», — сказал премьер.На территории Польши есть недвижимость и финансовые активы оккупантов находящихся под санкциями ЕС, однако их конфискации препятствует действующее законодательство. Поэтому сейчас рассматривают возможность внести изменения на конституционном уровне путем голосования в Сейме. На этот счет начались консультации с парламентской оппозицией.