Российские олигархи прячут яхты на Мальдивах - Reuters

13 апреля 2022, 12:15

Из-за массовых арестов имущества олигархов попавших под санкции, новой возможностью избежать изъятия стало отключение устройств которые позволяют властям отслеживать местоположение яхт и помогают держать судна вне поля зрения.

На данный момент по меньшей мере три яхты принадлежащие российским олигархам скрывают свое местоположение или находятся в международных водах Индийского океана



Не так давно Андрей Мельниченко, российский миллиардер, владелец компаний “СУЭК” и “Евро-хим”, попал в санкционный список, и его моторная яхта "А" пропала с радаров в районе Мальдивских островов.



Мальдивы не занимаются конфискацией яхт попавших под санкции олигархов из-за опасения за индустрию туризма.

А спустя еще 4 дня власти Италии арестовали вторую его крупнейшую парусную яхту "А", стоимость которой оценивают в 578 млн. долларов.