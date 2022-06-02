Яхты российских олигархов отключают геолокацию, чтобы избежать ареста

2 июня 2022, 11:15

Яхта Alfa Nero стоимостью 95 млн фунтов стерлингов, связываемая с российским миллиардером Андреем Гурьевым, на прошлой неделе была замечена в Карибском море, но в глобальной системе отслеживания морских локаций она не появлялась с 3 марта.

Об этом говорится в отчете по результатам расследования The Observer, пишет The Guardian.В расследовании указывается, что это одна из, по крайней мере, шести суперяхт, связанных с подсанкционными российскими олигархами, которые скрыли свое местонахождение в системах глобального отслеживания.По информации издания, сейчас в море находятся около 9,3 тыс. суперяхт общей стоимостью более 50 млрд фунтов стерлингов, 10% из них принадлежат россиянам. В общей сложности уже арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов.