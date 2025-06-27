Ученые из Кембриджа работают над созданием искусственной человеческой ДНК

27 июня 2025, 13:15

Проект поддержал крупнейший медико-биологический фонд – Wellcome Trust, выделив на него 10 миллионов фунтов стерлингов.

Участник исследования Джулиан Сейл из Лаборатории молекулярной биологии MRC считает, что это приведет к «гигантскому скачку» в биологии. Несмотря на оптимизм, есть опасения, что разработка может открыть путь для злоупотреблений – попыток создать «усовершенствованных» или «модифицированных» людей.«Мы хотим научиться создавать устойчивые к той или иной болезни клетки, которыми можно будет замещать пораженные участки тканей и органов – например, печени, сердца или даже иммунной системы», – рассказал Сейл в комментарии ВВС.