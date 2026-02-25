Великобритания создала штаб для размещения войск в Украине

25 февраля 2026, 8:15

Как сообщили в британском правительстве, в работу центра уже вовлечены около 70 человек, а на подготовку британских сил выделено 200 млн фунтов стерлингов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Великобритания и Франция хотят прислать в Украину по одной военной бригаде после завершения боевых действий.Также Великобритания объявила о новом пакете помощи:20 млн фунтов – на восстановление энергосетей и генерации;5,7 млн фунтов – на гуманитарную помощь прифронтовым общинам;британские медики будут обучать украинских врачей современным методам лечения военных травм;обучение украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе;30 млн фунтов – на поддержку устойчивости и содействие правосудию для жертв военных преступлений.