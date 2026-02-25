lifecell запустив пілотний проєкт перекладу жестовою мовою в магазинах

25 февраля 2026, 8:45

Із початку лютого 2026 року lifecell запровадив сервіс перекладу жестової мови в роздрібних магазинах оператора.

Рішення реалізоване в партнерстві з Українським товариством глухих і покликане зробити обслуговування комфортним для клієнтів із порушеннями слуху та мовлення.

Новий сервіс дає змогу відвідувачам магазинів lifecell, у яких запущено тестовий проєкт, отримувати повноцінні консультації щодо продуктів і послуг оператора за участі професійних перекладачів жестової мови в режимі реального часу. Послуга є безкоштовною для відвідувачів – lifecell централізовано фінансує доступ до сервісу та забезпечує його використання в магазинах.

На першому етапі сервіс запущено в пілотному режимі у п’яти магазинах lifecell:

• м. Київ, пл. Бессарабська, 2

• м. Львів, вул. Личаківська, 72

• м. Одеса, вул. Грецька, 50

• м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 7

• м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323а

Щоб скористатися послугою, відвідувачу достатньо звернутися до продавця в магазині. В торгових точках розміщена спеціальна візуальна комунікація з інформацією про сервіс, яка допомагає легко ініціювати консультацію.



Для проведення консультації працівник магазину через QR-код заходить на платформу УТОГ, авторизується у своєму обліковому записі та обирає вільного перекладача жестової мови. Далі спілкування відбувається через месенджери Viber або WhatsApp. Відвідувач ставить запитання перекладачу жестовою мовою, перекладач передає їх продавцю, а продавець надає відповіді щодо продуктів і сервісів lifecell. Аналогічно комунікація відбувається й у зворотному напрямку, що забезпечує коректну та зрозумілу взаємодію для всіх учасників.

Сервіс орієнтований на людей із порушеннями слуху та мовлення і є частиною ширшої роботи lifecell зі створення безбар’єрного середовища в магазинах оператора. Зокрема, компанія проводить навчання персоналу з урахуванням потреб клієнтів із інвалідністю, адаптує торгові простори для зручного пересування, впроваджує тактильну навігацію та інформаційні матеріали шрифтом Брайля.

Послугу перекладу жестової мови забезпечує Українське товариство глухих. lifecell, зі свого боку, фінансує доступ до сервісу та надає продавцям у магазинах необхідні інструменти для обслуговування клієнтів.

Оператор планує проаналізувати результати пілотного запуску та розглянути можливість подальшого масштабування сервісу.