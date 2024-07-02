Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.
2 июля 2024, 12:15
Євросоюз запровадив мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту
Європейський Союз запровадив мита на цукор та яйця з України, активувавши "автоматичний захист", оскільки обсяг імпорту вже перевищив обумовлений.
Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.
Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.
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