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24 марта 2025, 16:15
Україна – світовий лідер з імпорту зброї
Так, наша країна імпортує 8,8% всього озброєння на планеті.
Для порівняння, в період з 2015 по 2019 роки ця частка складала лише 0,1%.
На другому місці – Індія, а на третьому – Катар.
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