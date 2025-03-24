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24 марта 2025, 16:15

Україна – світовий лідер з імпорту зброї

Так, наша країна імпортує 8,8% всього озброєння на планеті.

Для порівняння, в період з 2015 по 2019 роки ця частка складала лише 0,1%.

На другому місці – Індія, а на третьому – Катар.
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