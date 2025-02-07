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7 февраля 2025, 11:45

Маск закликав США терміново переозброїти армію

Він зазначив, що зараз країна витрачає великі кошти на озброєння, яке більше підходить для «війн минулого».

Раніше Маск заявляв, що воювати мають роботи.


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