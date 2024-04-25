25 апреля 2024, 12:15

У 2023 році найбільшими покупцями нерухомості в Польщі стали українці

Українці придбали близько половини всіх квартир, які були куплені іноземцями минулого року в Польщі, тобто 7,7 тисячі квартир з 14 тисяч.


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