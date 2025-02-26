Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів

26 февраля 2025, 11:45

Від другої половини січня 2025 року Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксує поновлення активності злочинного угруповання UAC-0173.

Хакери на замовлення та за грошову винагороду здійснюють кібератаки на українських нотаріусів за допомогою розсилання небезпечних електронних листів, щоб отримати прихований віддалений доступ до їхніх комп'ютерів і подальшого внесення несанкціонованих змін у державні реєстри.Фахівці CERT-UA вжили невідкладних заходів та за сприяння Нотаріальної палати України оперативно ідентифікували уражені комп'ютери у шести регіонах України. Проте не виключено, що кібератаки будуть продовжуватися і надалі.Як саме атакують зловмисники, які інструменти використовують та як посилити кіберзахист на різних рівнях – дізнавайтеся на сайті CERT-UA.У разі виявлення підозрілої активності невідкладно інформуйте Нотаріальну палату України та CERT-UA.