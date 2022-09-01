В Бучі повністю відновлені опалювальні мережі – заступник мера

1 сентября 2022, 9:45

В Бучі на 95% проведено гідравлічні випробування внутрішніх будинкових тепломереж. І на 100% проведено поновлення міських мереж опалення.

Де були пошкодження, вже усунуті недоліки.«На сьогоднішній день проводиться робота до укомплектування котелень. У нас близько 13 котелень, в яких було пошкоджено обладнання. Наразі проводиться робота по трьом котельням, встановлення та тестування обладнання. Там де були пошкодження, вже усунуті недоліки. Зараз проводиться робота саме по ремонту декількох котелень», – про це кореспонденту Інформатор-БІГ розповів заступник міського голови Бучі Дмитро Чейчук.В Чейчука запитали, якщо ж станеться так, що опалення не буде постачатись в домівки, які у влади є альтернативні рішення? Він відповів, що будуть створені пункти обігріву. На даний час створюються запаси дров, в тому числі й для котелень.