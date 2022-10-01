UFO Star 2900 - для обігріву яких приміщень варто віддавати перевагу

1 октября 2022, 17:29

дачні будинки, що не мають альтернативних способів обігріву;

тераси;

великі військові намети та центри мобільного обігріву.

відкриті літні веранди кафе, ресторанів, заміських будинків і т.д.

великі торговельні заклади, що не мають альтернативного опалення;

заклади громадського харчування, що не мають альтернативного опалення;

транзитні коридори з дверима, що часто відкриваються;

ангари, великі складські приміщення;

холи бізнес-центрів.