UFO Star 2900 - для обігріву яких приміщень варто віддавати перевагу

дачні будинки, що не мають альтернативних способів обігріву;
тераси;
великі військові намети та центри мобільного обігріву.
відкриті літні веранди кафе, ресторанів, заміських будинків і т.д.
великі торговельні заклади, що не мають альтернативного опалення;
заклади громадського харчування, що не мають альтернативного опалення;
транзитні коридори з дверима, що часто відкриваються;
ангари, великі складські приміщення;
холи бізнес-центрів.
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