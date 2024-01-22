Як AI (штучний інтелект) зробить побутову техніку розумнішою

22 января 2024, 17:15

Виробники побутової техніки широко впроваджують інноваційні технології, що значно полегшує побут споживачів. Використання штучного інтелекту у таких приладах, як холодильники, пральні машини, системи опалення дозволяють мінімізувати вплив людини на роботу обладнання. Спеціалісти компанії IQ Market діляться лайфхаками, яку техніку з ШІ варто придбати та як така покупка вплине на життя родини.

Поки одні бояться стрімкого розвитку штучного інтелекту та досі вважають, що він становить загрозу людству, інші використовують його можливості на повну. Інноваційні технології допомагають покращити інтенсивність роботи електричних пристроїв, підвищити їхню безпеку, надати техніці більше корисних функцій. Застосування ШІ дозволяє:

керувати побутовими пристроями у дистанційному режимі;

дізнаватися про технічний стан побутової техніки;

налаштовувати прилади відповідно до своїх потреб ("розумний холодильник", який самостійно визначає, які продукти потрібно замовити тощо);

автоматизувати техніку та використовувати новітні програми.

Більшість приладів можна підключати до мережі Інтернет, щоб керувати ними за допомогою власного смартфона.

Холодильник належить до обов’язкової побутової техніки, яка має бути в кожному домі. Погодьтеся, без свіжих продуктів неможливо правильно та якісно харчуватися. Сучасна техніка, яка працює на основі ШІ, здатна відстежувати кількість продуктів та може самостійно їх замовляти. Зайняті люди, які багато працюють, одразу відчують позитивні зміни у своєму побуті.

Полегшити життя людям здатні пральні машини, які самостійно підбирають цикли прання, відповідно до типу тканини та кількості одягу. Таким чином вдасться економити на воді та електроенергії. За таким самим принципом працюють розумні посудомийні машини. Прилади для приготування їжі з застосуванням ШІ здатні самостійно встановлювати ступінь приготування страв та автоматично вимикаються в разі потреби.

Розумна побутова техніка належить до товарів, у які варто вкладати кошти, адже вона значно полегшує повсякденну рутину всієї родини. Розумні пристрої не тільки забезпечують високий рівень комфорту, а й вносять значні поліпшення в організацію повсякденного життя. Їхнє використання дає змогу заощадити час та енергію, забезпечуючи ефективніше управління побутовими процесами.