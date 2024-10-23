У Польщі заборонять опалення газовими котлами до 2040 року

23 октября 2024, 14:15

Згідно з постановою ЄС, до 2040 року всі газові котли мають зникнути з польських будинків. У період з 2027 до 2030 року набуде чинності заборона на їх встановлення у нових будинках.

Європейський Союз продовжує працювати над зменшенням викидів CO2, тому з 2025 року також припиняється фінансування заміни опалення на газове. Власники нових будинків будуть зобов'язані встановлювати більш екологічні системи опалення.Зміни стосуються як нових будинків, так і тих, які вже опалюються газом. Від 2027 року додаткові оплати будуть нараховуватись усім, хто продовжуватиме використовувати газ для обігріву.