Системи енергетичної незалежностi EcoFlow Power Kits - особливості

Генерація, накопичення та розумний розподіл/управління відповідно потреб
Заряджайте гаджети, використовуйте побутові прилади, електроінструменти і навіть опалення у час, коли відсутня централізована електроенергія.
Система проста і швидка у монтажі, займає мало місця та контролюється з допомогою мобільного додатку.
Де можна застосувати Power Kits?
в будинку чи квартирі
в автотрейлері
для малого бізнесу
у соціальних закладах
Ємність від 2 до 15 кВт⋅год.
Накопичуйте електроенергію з допомогою сонячних батарей, станцій EcoFlow, генератора, від розетки чи автомобільного акумулятора й використовуйте її за потреби.