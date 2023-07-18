Системи енергетичної незалежностi EcoFlow Power Kits - особливості

18 июля 2023, 12:15

Генерація, накопичення та розумний розподіл/управління відповідно потреб

Заряджайте гаджети, використовуйте побутові прилади, електроінструменти і навіть опалення у час, коли відсутня централізована електроенергія.

Система проста і швидка у монтажі, займає мало місця та контролюється з допомогою мобільного додатку.

Де можна застосувати Power Kits?

в будинку чи квартирі

в автотрейлері

для малого бізнесу

у соціальних закладах

Ємність від 2 до 15 кВт⋅год.

Накопичуйте електроенергію з допомогою сонячних батарей, станцій EcoFlow, генератора, від розетки чи автомобільного акумулятора й використовуйте її за потреби.