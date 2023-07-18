Портативний холодильник EcoFlow Glacier 3-в-1

18 июля 2023, 12:45

Завдяки цьому надзвичайно зручному пристрою ви можете насолоджуватися свіжістю продуктів будь-де і будь-коли - в автомобілі, на відпочинку або навіть вдома.

Основні переваги, які вам дарує EcoFlow Glacier:

Миттєве охолодження: льодогенератор вміє заморожувати лід всього за 12 хвилин, а морозильна камера охолоджується за 15-20 хвилин.

Швидке заряджання: заряджайте холодильник всього за 2 години від розетки 220 В або використовуйте сонячні панелі, портативні станції EcoFlow та автономні системи Power Kits.

Управління через мобільний додаток:контролюйте температуру, переглядайте історію продуктивності, рівень заряду та багато іншого просто за допомогою застосунку EcoFlow.

Зручний дизайн: портативний холодильник EcoFlow Glacier має форму валізи. Дві ручки та комплект коліс додають комфорту під час транспортування 🧳 та легко знімаються за потреби.