Портативний холодильник EcoFlow Glacier Classic за спеціальною ціною

26 июня 2026, 23:28

Свіжі продукти — плюс, ціна — мінус. Купуйте портативний холодильник EcoFlow Glacier Classic об’ємом 35 л за найкращою літньою ціною.

Однозонна будова рішення. Обирайте між охолодженням чи замороженням.Зручне керування. З мобільним додатком EcoFlow — Power a New World слідкуйте за температурою та встановлюйте бажані режими: максимальний чи еко.Живлення. Холодильник працює від мережі чи зарядної станції. Знімний акумулятор додає більше автономії в подорожах чи кемпінгу.

Технічні характеристики:

охолодження: від –20°C

холодоагент: R600a

номінальна потужність: 55 Вт

середній рівень шуму: 38,5 дБ

рівень захисту: IPX4

Компактна ергономіка, де зовнішні розміри 706×400×405 мм, а вага 20,5 кг дозволяють зручно перевозити пристрій в багажнику автомобіля.