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26 июня 2026, 23:28

Портативний холодильник EcoFlow Glacier Classic за спеціальною ціною

Свіжі продукти — плюс, ціна — мінус. Купуйте портативний холодильник EcoFlow Glacier Classic об’ємом 35 л за найкращою літньою ціною.

Однозонна будова рішення. Обирайте між охолодженням чи замороженням.
Зручне керування. З мобільним додатком EcoFlow — Power a New World слідкуйте за температурою та встановлюйте бажані режими: максимальний чи еко. 
Живлення. Холодильник працює від мережі чи зарядної станції. Знімний акумулятор додає більше автономії в подорожах чи кемпінгу. 

Технічні характеристики:

охолодження: від –20°C
холодоагент: R600a 
номінальна потужність: 55 Вт 
середній рівень шуму: 38,5 дБ 
рівень захисту: IPX4 

Компактна ергономіка, де зовнішні розміри 706×400×405 мм, а вага 20,5 кг дозволяють зручно перевозити пристрій в багажнику автомобіля.


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