Портативний холодильник EcoFlow Glacier Classic за спеціальною ціною

Свіжі продукти — плюс, ціна — мінус. Купуйте портативний холодильник EcoFlow Glacier Classic об’ємом 35 л за найкращою літньою ціною.
Однозонна будова рішення. Обирайте між охолодженням чи замороженням.
Зручне керування. З мобільним додатком EcoFlow — Power a New World слідкуйте за температурою та встановлюйте бажані режими: максимальний чи еко.
Живлення. Холодильник працює від мережі чи зарядної станції. Знімний акумулятор додає більше автономії в подорожах чи кемпінгу.
Технічні характеристики:
охолодження: від –20°C
холодоагент: R600a
номінальна потужність: 55 Вт
середній рівень шуму: 38,5 дБ
рівень захисту: IPX4
Компактна ергономіка, де зовнішні розміри 706×400×405 мм, а вага 20,5 кг дозволяють зручно перевозити пристрій в багажнику автомобіля.