EcoFlow Glacier - перший у світі портативний холодильник з акумулятором

5 марта 2023, 12:34

Холодильник Glacier "пропагує" новий рівень енергонезалежності й комфорту для домогосподарств, бізнесу та кожного окремого користувача.

Glacier здатен автономно працювати до 24 год від змінного акумулятора ємністю 298 Вт·год, та надшвидко виготовляти 18 кубиків льоду за 12 хв.Об'єм холодильника 38 л забезпечить зберігання продуктів у тривалій подорожі, на відпочинку, під час організації заходів у місцях без доступу до електроенергії чи у будинку в періоди блекауту.Заряджати акумулятор холодильника можна напряму від сонячних панелей, мережі 220 В, портативних зарядних станцій EcoFlow або системи Power Kit і автомобіля. Також акумулятор Glacier можна використовувати для підзарядки гаджетів через вихід Type-C, максимальна потужність – 100 Вт.