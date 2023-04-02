В Україні відкрито перший офлайн магазин EcoFlow у світі

2 апреля 2023, 19:39

Саме в Україні відкрито перший магазин EcoFlow у світі, а Київ тепер можна називати столицею енергонезалежності світу.



Цієї зими понад 50000 Українських сімей стали енергонезалежними завдяки EcoFlow. Оселі, медичні заклади, пункти незламності, PowerBanking – ми були всюди, де потрібно було світло.

Сьогодні ми задаємо стандарти для всіх країн, та найвищу планку розвитку, бо перед нами стоїть ціль побудови енергонезалежної країни, де все починається з кожного окремого Українця.



EcoFlow store – це початок потужної історії, початок мережі центрів обслуговування та розвитку енергоінновацій по всій країні. Це основа для брендбуку EcoFlow у світі, це приклад найякіснішої роботи і це приклад того, що Українці можуть і вміють робити неможливе. Офіційне відкриття відбудеться згодом, але вже сьогодні до нас можна завітати і допомогти нам стати ще краще.

Васильківська, 129 - до зустрічі!