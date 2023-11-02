Трифазна система енергонезалежності EcoFlow PowerOcean доступна в Україні

2 ноября 2023, 13:15

18 жовтня в рамках EcoFlow Energy Day 2023 відбулася перша ринкова презентація трифазної системи EcoFlow PowerOcean, яка не залишила байдужими відвідувачів події.

Гарантія обладнання 15 років, ємність системи від 5 до 45 кВт⋅год, потужність до 10 кВт, простота монтажу та експлуатації - роблять систему надцікавою, особливо для представників бізнесу.

“Нова трифазна система EcoFlow PowerOcean має потужність до 10 кВт та максимальну ємність 45 кВт⋅год. Встановлюється вона швидко і просто. На виставковому стенді, ми змогли змонтувати її всього за 10 хв. Її особливість - 800 В високовольтна батарея з можливістю швидкого перетворення енергії і відповідно вищим ККД. При повному заряді батареї, система може працювати три дні при сталому використанні у будинку чи квартирі, а із сонячними панелями вона стає максимально автономною. До того надлишки енергії ця система може віддавати в мережу. Обладнання має 15-річну гарантію та захист від впливу погодних умов. Коли зникає електроенергія, перемикання на систему відбувається протягом 20 мілісекунд. Зв'язок із системою можливий через смартфон з будь-якої точки світу”, - коментує Сергій Сілін, бренд-менеджер EcoFlow в Україні.